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Город

17:35

Ярко-зеленая вода вылилась в Москву-реку

город экология

В Москву-реку попала неизвестная жидкость ярко-зеленого цвета

Эксперты МЧС исследовали ярко-зеленую воду, которая вылилась в Москву-реку в районе Пречистенской набережной у Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты взяли пробы и сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями.

"Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации", – заявил один из сотрудников ведомства.

Отмечается, что в настоящее время катер спасательной службы на водных объектах дежурит на участке Москвы-реки напротив парка "Музеон".

Накануне было возбуждено уголовное дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Красноярском крае. Об этом сообщало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

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