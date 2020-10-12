Ярко-зеленая вода вылилась в Москву-реку

В Москву-реку попала неизвестная жидкость ярко-зеленого цвета

Эксперты МЧС исследовали ярко-зеленую воду, которая вылилась в Москву-реку в районе Пречистенской набережной у Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты взяли пробы и сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями.

"Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации", – заявил один из сотрудников ведомства.

Отмечается, что в настоящее время катер спасательной службы на водных объектах дежурит на участке Москвы-реки напротив парка "Музеон".

Накануне было возбуждено уголовное дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Красноярском крае. Об этом сообщало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

