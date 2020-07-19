Роспотребнадзор оценил содержание нефтепродуктов в Москве-реке после затопления буксира

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Результаты лабораторных исследований не выявили превышение содержания нефтепродуктов в Москве-реке после затопления буксира в районе Красногорска. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

"В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в субботу, 18 июля. 20-метровое судно затонуло, из-за чего произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. В результате образовалось радужное пятно на водной поверхности.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер.

Ранее катер с людьми на борту перевернулся у берегов Камчатки. На борту в момент происшествия находились четыре человека. Судно обнаружили в 40 километрах от берега.