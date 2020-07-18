Прокуратура проверит затопление буксира и разлив топлива в Красногорске

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с затоплением буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер. Обстоятельства случившегося также выясняют следователи.

ЧП произошло в субботу, 18 июля. 20-метровое судно затонуло, из-за чего произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. В результате образовалось радужное пятно на водной поверхности.

Ранее катер с людьми на борту перевернулся у берегов Камчатки. Происшествие случилось в Авачинской бухте. По данным МЧС, катер должен был доставить груз к другому судну.

На борту катера в момент происшествия находились четыре человека. Судно обнаружили в 40 километрах от берега.

