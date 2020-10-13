Названа предварительная причина сброса зеленой воды в Москву-реку

Названа возможная причина сброса зеленой воды в Москву-реку
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что ярко-зеленая жидкость, которая накануне стекала в Москву-реку, попала туда из-за дождя. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Понятно, что были осадки и был дождь. Вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор и попала непосредственно в Москва-реку. На данный момент поставлена заглушка и сброс этой жидкости в Москва-реку прекращен", – пояснил специалист.
Ранее в Москву-реку в районе Пречистенской набережной произошел выброс жидкости ядовито-зеленого цвета. В службу МЧС сразу после обнаружения загрязнения обратились местные жители.
Сотрудники МЧС предварительно определили, что данная жидкость могла использоваться для ремонтных работ в одном из соседних домов. Она позволяет выявлять повреждения водопроводных труб.
В настоящее время экологи ведут работы по оцениванию ущерба. Отмечается, что компании, которая допустила слив жидкости, грозит штраф.
Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку после инцидента. По результатам анализа ситуации будет принято решение о возможных процессуальных мерах.
О потоке зеленой воды из труб напротив парка "Музеон" стало известно днем в понедельник, 12 сентября. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС взяли пробы воды.
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