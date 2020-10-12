На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег

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Массовую гибель живущих в воде существ зафиксировали еще на двух участках побережья Камчатки. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в своем Facebook-аккаунте.

"Сегодня мы получили данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка, о том, что то массовое падение гидробионтов, которое мы видели на глубине 5–10 метров в районе Авачинской бухты, южнее, в сторону Вилючинской бухты, наблюдается и южнее", – отметил он.

Губернатор также сообщил о подобном явлении на Охотском побережье Камчатки. По словам Солодова, на берег выбрасываются морские организмы, в том числе рыбы. Это наблюдается на участке шириной примерно 50 метров.

Глава региона отметил, что пока нет подтверждения того, что первый и последующий выбросы существ на Камчатке произошли по одной и той же причине. Известно, что Солодов обратился в правительство РФ с целью изучить явление, которое могло спровоцировать массовую гибель гидробионтов.

2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.

