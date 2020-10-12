Росприроднадзор не обнаружил техногенных причин загрязнения на Камчатке

12:05
Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Специалисты Росприроднадзора пока не выявили техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
"Те превышения, которые там есть... они не могли бы привести, по нашему мнению, к таким последствиям... Мы не видим техногенного нарушителя, если мы его увидим, я вам обещаю, он будет публично назван", – приводит слова Родионовой РИА Новости.
По ее словам, у ученых есть мнение, что причиной загрязнения могли стать водоросли или иная составляющая.
"Мы ждем, что скажут ученые, там работает Академия наук. Они говорят о наличии водорослей. Мы ждем от них вердикта, для нас это понятно, если они его выдадут, спорить с академией наук совершенно бессмысленно", – сказала глава Росприроднадзора, добавив, что в настоящее время идет сбор проб.
Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров ранее заявил, что в качестве одной из основных версий причины загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке рассматриваются токсичные водоросли.
2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.
Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных.
Образцы грунта с Камчатки изучают в Москве для выяснения причин гибели животных
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