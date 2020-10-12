Прокуратура начала проверку из-за попадания зеленой жидкости в Москву-реку

Фото: телеграм-канал "На видео видно"
Прокуратура Москвы инициировала проверку после попадания неизвестной ярко-зеленой жидкости в воду в районе Пречистенской набережной Москвы-реки. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства", – заявила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представительницы надзорного ведомства, по результатам анализа ситуации будет принято решение о возможных процессуальных мерах.
О потоке зеленой воды из труб напротив парка "Музеон" стало известно днем в понедельник, 12 сентября. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС взяли пробы воды.
Характер загрязнения пока не определен, однако сотрудники Мосводоканала приступили к откачиванию воды с ярко-зеленой жидкостью.
В Москву-реку попала неизвестная жидкость ярко-зеленого цвета
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