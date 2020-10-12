На берег Красного моря выбросило 11 мертвых дельфинов

18:15
Фото: twitter.com/EgyptDailyNews
На берег Красного моря в Марса-Аламе выбросило одиннадцать мертвых дельфинов, сообщает Egypt Independent. Уточняется, что среди них семь самок, один самец и три детеныша.
Животных обнаружили рядом с полосатыми коралловыми рифами, которые простираются примерно на пять километров от берега в направлении открытой воды.
По словам специалистов, на гибель морских млекопитающих могли повлиять люди. Эксперты также предполагают, что в поисках пищи дельфины приплыли на мелководье и не смогли вернуться на глубину из-за отлива.
О случившемся уже сообщили экологам. Соответствующий отчет подан в министерство окружающей среды Египта.
Ранее стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.
Образцы грунта с Камчатки изучают в Москве для выяснения причин гибели животных
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