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Биолог оценил жалобы американских ученых на мидий из России

Мидии-убийцы. Как русские моллюски наносят ущерб США
за рубежом экология эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Марфенин прокомментировал Москве 24 жалобы американских экологов на мидий из России.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные с юга России и c Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озерах. По их словам, это приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.

Сообщается, что мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha попали в США в 1980-х годах. Ученые считают, что их завезли в страну на судах. Американская геологическая служба оценивает нанесенный мидиями ущерб в 500 миллионов долларов в год.

"Дрейссена действительно была завезена в США из Европы. Она могла быть и на корпусах судов, и попасть с пресной водой, в которой могли быть личинки. Дрейссены распространились по США уже давным-давно", – подтверждает Марфенин.

Прежде всего, они наносят урон тем, что забивают трубы. Они прекрасно там оседают, после чего вырастают. Таким образом, они забивают водоводы, и надо их чистить или менять. Часто из-за них случаются и аварии. Поэтому дрейссена – давнишний враг Америки.
Николай Марфенин
доктор биологических наук

При этом эксперт отметил, что не может сказать, какое отношение эти моллюски имеют к цветению водорослей в Великих озерах. Их распространение, по словам ученого, началось в США с юга по рекам страны. Великие озера находятся в восточной части Северной Америки. Однако Марфенин допустил, что дрейссены могли появиться и там.

"Эти моллюски есть и в России. Но у нас они так не размножаются, просто другие условия. Сложно сказать, почему в месте своего исторического проживания вид не дает вспышек численности, а в других дает. У нас таких примеров много, но точного ответа, почему так происходит, наука не дает", – отметил собеседник Москвы 24.

Среди способствовавших к размножению факторов ученые называют отсутствие биологических конкурентов, которые могли бы уничтожать этих моллюсков. Кроме того, это зависит от элементов неживой природы. В частности, температуры, давления, влажности и других факторов, подчеркнул Марфенин.

"Я бы акцентировал внимание на том, что все это недостаточно исследовано. И это необходимо делать, вкладывать в это деньги", – комментирует биолог.

Марфенин добавил, что на сегодняшний день экологически безопасных способов уничтожить устоявшиеся популяции моллюсков в больших водных системах не существует. Об этой же проблеме говорят и американские экологи.

Собеседник Москвы 24 рассказал, что подобная ситуация когда-то произошла в России с Черным морем. В акваторию вселился опасный гребневик мнемиопсис.

"Он, кстати, приехал к нам из США. Этот гребневик все забил и съел всю базу для рыб. Было совершенно непонятно, как с ним бороться. На помощь пришла природа. Сам собой поселился гребневик берое, который стал поедать мнемиопсиса, и все пришло в норму. Видимо, в Великих озерах подобный процесс не случился, из-за чего США терпят убытки", – резюмировал Марфенин.

Ранее специалисты Росрыболовства начали расследование аварии на трубопроводе на реке Оби под Нижневартовском. Эксперты должны оценить возможный ущерб водным биоресурсам.

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