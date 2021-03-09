Биолог оценил жалобы американских ученых на мидий из России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Марфенин прокомментировал Москве 24 жалобы американских экологов на мидий из России.
Ранее ученые из США пришли к выводу, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезенные с юга России и c Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озерах. По их словам, это приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.
Сообщается, что мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha попали в США в 1980-х годах. Ученые считают, что их завезли в страну на судах. Американская геологическая служба оценивает нанесенный мидиями ущерб в 500 миллионов долларов в год.
"Дрейссена действительно была завезена в США из Европы. Она могла быть и на корпусах судов, и попасть с пресной водой, в которой могли быть личинки. Дрейссены распространились по США уже давным-давно", – подтверждает Марфенин.
При этом эксперт отметил, что не может сказать, какое отношение эти моллюски имеют к цветению водорослей в Великих озерах. Их распространение, по словам ученого, началось в США с юга по рекам страны. Великие озера находятся в восточной части Северной Америки. Однако Марфенин допустил, что дрейссены могли появиться и там.
"Эти моллюски есть и в России. Но у нас они так не размножаются, просто другие условия. Сложно сказать, почему в месте своего исторического проживания вид не дает вспышек численности, а в других дает. У нас таких примеров много, но точного ответа, почему так происходит, наука не дает", – отметил собеседник Москвы 24.
Среди способствовавших к размножению факторов ученые называют отсутствие биологических конкурентов, которые могли бы уничтожать этих моллюсков. Кроме того, это зависит от элементов неживой природы. В частности, температуры, давления, влажности и других факторов, подчеркнул Марфенин.
"Я бы акцентировал внимание на том, что все это недостаточно исследовано. И это необходимо делать, вкладывать в это деньги", – комментирует биолог.
Марфенин добавил, что на сегодняшний день экологически безопасных способов уничтожить устоявшиеся популяции моллюсков в больших водных системах не существует. Об этой же проблеме говорят и американские экологи.
Собеседник Москвы 24 рассказал, что подобная ситуация когда-то произошла в России с Черным морем. В акваторию вселился опасный гребневик мнемиопсис.
"Он, кстати, приехал к нам из США. Этот гребневик все забил и съел всю базу для рыб. Было совершенно непонятно, как с ним бороться. На помощь пришла природа. Сам собой поселился гребневик берое, который стал поедать мнемиопсиса, и все пришло в норму. Видимо, в Великих озерах подобный процесс не случился, из-за чего США терпят убытки", – резюмировал Марфенин.
Ранее специалисты Росрыболовства начали расследование аварии на трубопроводе на реке Оби под Нижневартовском. Эксперты должны оценить возможный ущерб водным биоресурсам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: