В Союзе охраны птиц рассказали о покалеченных из-за фотосессий снегирях

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В Союзе охраны птиц (СОП) рассказали, что "хитом" этой зимы стали фотосессии со снегирями, передает РИА Новости.
Однако зоозащитники заметили, что содержащиеся в неволе птицы не способны летать, так как у них поврежден перьевой покров.
По словам руководитель нижегородского отделения СОП Сергея Бакки, вероятность того, что здоровый ручной снегирь сядет на руки к постороннему человеку, невелика.
Впрочем, он не исключает такой вариант полностью: "Теоретически возможно, если воспитывать их еще птенцами".
Специалист подчеркнул, что содержание диких птиц в неволе допускается лишь на основании лицензии, иначе это нарушает федеральное законодательство.
"Проблема острая, тяжелая. Это жестокое обращение с животными в чистом виде", – добавила сотрудница СОП Надежда Киселева.
Она отметила, что когда речь идет о совах, есть хотя бы достаточно большой процент птиц, которых подбирают ранеными и выхаживают – "хоть какое-то этическое оправдание".
Руководитель центра реабилитации диких птиц "Воронье гнездо" Вера Пахомова пояснила, что у снегирей на фото "явно нет маховых перьев".
Причем их, скорее всего, не подрезали, а просто вырвали. В принципе, они могут отрасти, но вопрос – нужно ли это владельцам снегирей", – сказала Пахомова.
Эксперт заключила, что постоянное хождение по рукам – стресс для маленьких птиц.
Зоозащитники запустили в социальных сетях флешмоб под тегами #снегирьздоровогочеловека и #ятыснегирь. Они выкладывают фото лесных птиц и призывают не участвовать в съемках, наносящих вред живой природе.
Московский Фонд защиты городских животных совместно с Институтом экологии и эволюции имени Северцова РАН ранее открыл вакансию специалиста по подсчету бездомных котов.
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