Ученые научились управлять мышами через смартфон

Фото: news.kaist.ac.kr

Корейские ученые вживили лабораторной мыши мозговой имплант, который позволил управлять животным с помощью смартфона.

Как говорится на сайте Корейского передового института науки и технологий (KAIST), исследователи смогли в реальном времени влиять на поведение мыши.

Во время эксперимента ученые вкололи животному кокаин, а затем заблокировали его поведение с помощью приложения на смартфоне.

Специалисты полагают, что технологию можно будет использовать в любом виде имплантов и медицинских устройств.

По словам исследователей, одно из главных преимуществ нового нейроимпланта – возможность беспроводной зарядки.

Это позволит избежать хирургических вмешательств в случае разрядки, а также даст пациентам возможность чувствовать себя более естественно без контактов и проводов на теле.

Ранее стало известно, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей.