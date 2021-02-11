Выставка фотографий животных из приютов открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Цветном бульваре в центре столицы открылась фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из муниципальных приютов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев, она продлится до 10 марта.

Фотопроект запущен, чтобы обратить внимание москвичей на животных, которые ищут свой дом. На выставке представлены снимки из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет".

По словам Соловьева, у каждой собаки и кошки своя история: кого-то из них бросили, кто-то потерялся, а у кого-то никогда не было своего дома.

"В приютах этим животным помогли – их вылечили, сделали прививки, научили доверять людям, и сейчас они готовы стать частью чьей-то семьи", – добавил он.

На каждом стенде размещена информация о характерах, особенностях и привычках животных. Больше данных можно получить, пройдя по QR-коду, который размещен под фото. Он ведет на страницу департамента жилищно-коммунального хозяйства в Instagram, где каждую неделю появляются посты о собаках и кошках из приютов.

Также познакомиться с питомцами можно, зайдя к ним в гости. Помимо этого, горожане могут помочь животным, распространив информацию о них. Для этого нужно выложить фото выставки в социальных сетях с хештегом #хочудомой и отметить аккаунт департамента жилищно-коммунального хозяйства @moscow.dgkh.

Ранее стало известно, что поезд столичного метро "Хвосты и лапки" всего за месяц работы помог обрести дом почти 200 кошкам и собакам из приютов.