В Москве мужчину задержали за расстрел кошек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы полицейские задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В Москве в территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло", – сказали полицейские.

Правоохранители нашли и задержали 31-летнего жителя Москвы. Было установлено, что он не в первый раз стрелял в животных – до этого он ранил кошку на улице Гарибальди, ее удалось спасти и в настоящее время она находится в ветеринарной клинике.

По этим фактам против мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сотрудники МВД устанавливают оружие, из которого мог стрелять подозреваемый, и где оно находится сейчас.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что изъятие животного у хозяина, который жестоко с ним обращается, могло бы стать еще одной мерой ответственности, предусмотренной в административном законодательстве. Он отметил, что еще нужно подумать, куда животное в данном случае помещать.