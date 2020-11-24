Столичную ветклинику оштрафовали на 338 тыс рублей из-за гибели домашнего животного

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Роспотребнадзор взыскал с ветеринарной клиники "Ветпомощь Оберег" 338 тысяч рублей в связи с гибелью домашнего животного, сообщает пресс-служба столичного отдела ведомства.
Суд установил, что потребитель заключил с клиникой договор на оказание ветеринарных услуг на общую сумму 96 386 рублей. Позже гражданин обращал внимание ветеринаров на ухудшение состояния животного, но никаких мер по изменению тактики лечения предпринято не было.
После отказа компании вернуть деньги за некачественно оказанные ветеринарные услуги добровольно гражданин решил обратиться в суд. В сумму взысканных денежных средств была включена компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал оградить собак от употребления сладостей. По его словам, это необходимо для сохранения зубной эмали.
Голубев отметил, что следует полностью исключить из рациона животных сахар и шоколад, а также конфеты, пирожные и какао. У собак из-за этих продуктов может развиться аллергия или проблемы с пищеварением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: