Столичную ветклинику оштрафовали на 338 тыс рублей из-за гибели домашнего животного

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Роспотребнадзор взыскал с ветеринарной клиники "Ветпомощь Оберег" 338 тысяч рублей в связи с гибелью домашнего животного, сообщает пресс-служба столичного отдела ведомства.

Суд установил, что потребитель заключил с клиникой договор на оказание ветеринарных услуг на общую сумму 96 386 рублей. Позже гражданин обращал внимание ветеринаров на ухудшение состояния животного, но никаких мер по изменению тактики лечения предпринято не было.

После отказа компании вернуть деньги за некачественно оказанные ветеринарные услуги добровольно гражданин решил обратиться в суд. В сумму взысканных денежных средств была включена компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал оградить собак от употребления сладостей. По его словам, это необходимо для сохранения зубной эмали.

Голубев отметил, что следует полностью исключить из рациона животных сахар и шоколад, а также конфеты, пирожные и какао. У собак из-за этих продуктов может развиться аллергия или проблемы с пищеварением.