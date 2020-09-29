Кинолог посоветовал не кормить собак сладостями

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Терешков
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что собак следует оградить от костей из сладостей. Это необходимо для сохранения зубной эмали, передает Агентство "Москва".
"Иногда собаководы забывают о гигиене полости рта у собаки. Это может привести к серьезным заболеваниям. Мы иногда просто не знаем о том, что собака страдает зубной болью или воспалением десен, испытывая постоянный дискомфорт", – заявил эксперт.
По словам Голубева, следует полностью исключить из рациона животных сахар и шоколад, а также конфеты, пирожные и какао. У собак из-за этих продуктов может развиться аллергия или проблемы с пищеварением.
Президент федерации кинологов также подчеркнул важность чистки зубов собаки.
"Любую проблему с зубами проще не допустить, чем устранить, поэтому очень важна профилактика. Постарайтесь сделать чистку зубов привычным для собаки ритуалом", – объяснил Голубев.
Специалист призвал чистить животному зубы один раз в неделю. Для этого потребуется зубная щетка, специальная зубная паста и щетка для массажа десен. Кроме того, важно осматривать пасть животного и отслеживать изменения в поведении – они могут указывать на дискомфорт или даже боль.
В конце августа в Мосгордуме призвали жителей Москвы сделать домашним животным прививку от бешенства. Вакцинация для собак и кошек доступна в городских ветеринарных клиниках.
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