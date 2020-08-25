В Мосгордуме призвали горожан сделать своим питомцам прививку от бешенства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства, сообщает Агентство "Москва".

Козлов отметил, что в Москве участились случаи заражения бешенством. В городе работают временные прививочные пункты. Их расположение и режим работы опубликованы на сайте столичного комитета ветеринарии.

Особенно этот вопрос актуален в ТиНАО. "У нас большие лесные массивы, в которых водятся лисы – одни из главных разносчиков бешенства", – сказал депутат, напомнив, что закон об ответственном обращении с животными подразумевает обязательные профилактические ветеринарные мероприятия.

Вакцинация от бешенства для домашних животных является бесплатной. На территории ТиНАО и ЮАО работают дополнительные прививочные пункты. По словам парламентария, вакцинация особенно важна для собак, которых хозяева выпускают гулять без поводка.

До 28 сентября карантин по бешенству действует в районе Нагатинский затон (ЮАО) и поселении Сосенском (ТиНАО). Владельцам кошек и собак временно запрещено участвовать в выставках, вывозить и торговать животными. Также нельзя отлавливать диких животных.

В Москве круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.