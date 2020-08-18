В столице начали работать временные прививочные пункты для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начали работать временные прививочные пункты для животных, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что с их помощью специалисты хотят предотвратить распространение бешенства в городе. В последнее время участились случаи этой болезни.

"Данный вирус передается от зараженных животных и может быть опасен для людей. Питомец, который болен бешенством, ведет себя беспокойно, агрессивен. Зараженные дикие животные не проявляют страха перед человеком. Инфекция вызывает судороги, слюнотечение, нарушение координации движений, паралич", – говорится в сообщении.

В пунктах можно сделать бесплатную прививку от бешенства. Ознакомиться с графиком работы специалистов можно на сайте комитета ветеринарии города.

Также работают дополнительные прививочные пункты на территории Троицкого, Новомосковского и Южного административных округов.

В лечебном подразделении государственной ветеринарной службы также можно сделать прививку животному.

Записать питомца на прием к ветврачу можно онлайн на сайте mos.ru или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.

Ранее карантин по бешенству животных объявлен в поселении Кленовском в ТиНАО. На данный период запрещено на территории поселения проводить выставки собак, кошек, выводки и натаски собак.