Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные ветеринары рассказали о правилах ухода за кошками, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
8 августа отмечается Всемирный день кошек. В честь праздника ветеринары Москвы подвели итоги работы за год. Сообщается, что с июля 2019 по июль 2020 года они приняли около 47 тысяч кошек. 40 тысяч владельцев питомцев обращались к услугам терапевта, 7 тысяч – к услугам хирурга.
Кроме того, 4,5 тысячи владельцев воспользовались услугой УЗИ кошек, 3 тысячи сделали рентген своим питомцам. Более 20 тысяч лабораторных исследований провели столичные ветеринары в отношении кошек. Чаще всего у специалистов были британские короткошерстные, шотландские вислоухие, мейн-куны, абиссинские и беспородные кошки.
Почти 2 тысячам кошкам провели процедуру чипирования. Специалисты рекомендуют обращаться к этой услуге, поскольку таким образом питомца будет проще найти в случае потери.
Московские ветеринары порекомендовали внимательно следить за здоровьем и поведением кошек. Они призвали обращаться к специалисту в случае, если питомец стал малоактивным, уединяется и прячется, а также отказывается от еды.
Ветеринары призвали не разговаривать с кошками низким голосом, поскольку они расценивают это как агрессию. Также специалисты порекомендовали не гладить кошку настойчиво, а просто дать ей понять, что вы хотите погладить ее. Кошка сама подойдет и позволит себя погладить.
Важно, чтобы хозяева регулярно играли с кошками и сами принимали участие в играх. Это позволит питомцам удовлетворить инстинкт хищника и не даст набрать лишний вес. Для этого существуют специальные игрушки в виде палки-махалки или удочки с игрушкой на конце. Ветеринары не советуют отнимать ее у кошки игрушку до тех пор, пока она сама ее не отдаст.
Также специалисты напомнили о важности поощрения питомца лакомствами в случае, если кошка приносит игрушку во время игры или встречает хозяина около порога.
Кроме того, ветеринары рассказали, что не стоит прогонять кошку, когда она сидит возле входной двери и никуда не уходит. По словам специалистов, так кошка считает, что охраняет дом и следит за обстановкой в нем.
Ветеринары также напомнили о важности вакцинации домашних животных против бешенства. Котят прививают первый раз в три месяца и потом ежегодно.
Ранее стало известно, что услугами онлайн-сервиса "Запись к ветеринару" с начала 2020 года воспользовались около 40 тысяч раз. Всего за все время существования услуги ею воспользовались 150 тысяч раз.
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