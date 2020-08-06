Игуаны и кошки: каких животных записывают к ветеринару онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-сервису "Запись к ветеринару" на mos.ru исполняется 2 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С начала 2020 года услугами сервиса воспользовались около 40 тысяч раз. Кроме того, свыше 10 тысяч раз столичные жители обращались к ветеринару через приложение "Госуслуги Москвы".

Всего за все время существования "Записи к ветеринару" в онлайн-формате к специалисту записались 150 тысяч раз, как сообщает куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

"Жители столицы с домашними питомцами привыкают записываться к ветеринарам при помощи удобных городских онлайн-сервисов. Благодаря им оформить визит к специалистам государственных ветеринарных клиник можно в любое время и буквально в пару кликов", – отметил Шакрыл.

Сообщается, что чаще всего москвичи записывались к специалисту по поводу здоровья кошек. Среди них фигурировали как беспородные питомцы, так мейн-куны, абиссинские, британские короткошерстные и шотландские вислоухие.

Что касается собак, то самыми популярными породами, для которых их хозяева осуществляли запись онлайн, стали йоркширские терьеры, джек-рассел-терьеры, французские бульдоги, померанские и немецкие шпицы и чихуа-хуа.

Онлайн-услугой "Запись к ветеринару" также пользовались владельцы экзотических животных. Так, у специалистов после записи через портал mos.ru побывали игуаны, сурикаты, шиншиллы, еноты, морские свинки, южноамериканские грызуны дегу и даже павлины.

Сообщается, что наиболее востребованными услугами для животных каждый год становятся клинико-диагностические исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, вакцинация, хирургические манипуляции, лабораторные исследования и терапевтические услуги.

Ранее столичные ветеринары рассказали о правилах ухода за собаками. В частности, они напомнили о важности осознания возможностей ухода за ними, прежде чем заводить их. Ветеринары отметили, что для собак необходимо постоянное движение, поскольку в противном случае у них могут развиваться гиподинамия и ожирение.