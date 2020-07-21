В Роскачестве назвали лучший корм для кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества провели повторную проверку корма для кошек и пришли к выводу, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а среди нарушений появились проблемы с маркировкой и повышенное содержание кальция. Об этом говорится на сайте Роскачества.

Специалисты проверили корма семи торговых марок стоимостью от 19 до 130 рублей за упаковку на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки и другие показатели.

Эксперты отмечают, что цена исследованных товаров зависит от их качества: чем дороже, тем лучше.

"Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов (важно, что это не является нарушением законодательства)", – говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только у двух из семи товаров, а у остальных зафиксировано превышение этого элемента в рамках рекомендованного диапазона. Кроме того, пестициды и/или антибиотики не обнаружены только в одном из семи исследованных товаров. В остальных кормах эти вещества содержатся в количествах, которые не являются нарушением законодательства.

"Маркировка достоверна у трех товаров из семи", – говорится в сообщении.

Ранее ветеринары призвали не кормить взрослых кошек вареным мясом и молоком. Это может вызвать непроходимость в кишечнике.

В рацион надо добавлять кости, но не трубчатые кости птицы, так как они легко раскалываются и могут повредить кишечник. Кошкам также нужно давать куриные шейки, спины, головы, печень, сердце и куриные желудки.

Специалисты отмечают, что здоровая кошка всегда хорошо ест. Если у нее пропал аппетит, это говорит о проблемах со здоровьем. Тогда необходимо обратиться к ветеринару.

