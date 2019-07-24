Мохнатое пузо: что делать, если ваше животное – жиробас

Мясо в рационе россиян предлагают заменить саранчой. А тем временем наши домашние питомцы получают самые сочные куски со стола от всех членов семьи. Только потом в интернете гуляют ролики с растолстевшими кошками и собаками, которые еле передвигаются. Рассказываем, по каким признакам определить, что ваш Мурзик или Шарик набрал лишние килограммы, и как помочь ему от этого избавиться.

Почему толстеют домашние животные?

Как бы это ни было печально, нужно признаться, что в ожирении домашних питомцев практически всегда виноваты их хозяева. Многие люди заводят животных, подсознательно желая решить свои проблемы, в частности, восполнить недостаток в любви и общении. Пушистики помогают нам поддерживать позитивный настрой, не чувствовать одиночество и стимулируют к движению. И ответную любовь мы готовы вылить в самых лакомых кусочках со стола, забывая о том, что лишний вес для животного – сокращение срока его жизни.

Например, пожилые люди, которые мало видятся с внуками, пытаются восполнить это в общении с животными и закармливают их до состояния обездвиживания. Другой вариант – когда хозяева оставляют питомца на попечение друзей и родственников, пока сами находятся в отпуске. Близкие делают все возможное, чтобы доказать, что собака или кошка были в шикарных условиях в отсутствие хозяев. В итоге через месяц животное так отъедается, что еле передвигает лапы.

Также часто, когда у самого человека проблема с лишним весом, его домашний питомец тоже страдает ожирением. Ведь как наше тело является отражением нашей души, так и животные часто перенимают повадки и поведение хозяев. Только если человек осознанно выбирает этот путь, а потом прибегает к диетам и даже хирургическим вмешательствам, то животное так поступить не может. Поэтому полная ответственность за здоровье хвостатого лежит на хозяине.

Как определить, что питомец весит больше нормы?

Есть породы собак, которые изначально предрасположены к ожирению, например, мопсы, бигли и мастифы. У многих кошек также есть склонность к полноте, ведь в пределах квартиры они малоподвижны, а еда предоставлена в неограниченных количествах. В природе для того, чтобы добыть пищу, животные преодолевают большие расстояния, тратят много энергии, калорий и часто голодают. Мы же в квартирных условиях не даем им ни дня разгрузки. Некоторые ветеринары рекомендуют раз в неделю устраивать такой разгрузочный день, давая питомцам только воду и совсем немного корма.

В реальности на это мало кто способен, ведь мы настолько любим своих животных, что готовы отдать даже самые лучшие, жирные куски со стола. "На самом деле это вредно, потому что пища для животных должна быть нежирной", – считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Для животных большая проблема – это жир, который плохо влияет на печень. Жареное, специи – это отрава для животных, как и для человека.

Первыми симптомами, которые укажут на проблемы с лишним весом питомца, будут одышка и быстрая утомляемость. Если вы заметили, что раньше ваш пес с радостью взбегал на пятый этаж, а теперь останавливается передохнуть уже на третьем – это повод задуматься. Еще один серьезный признак у самок – они перестают рожать, если есть проблемы с ожирением.

И, конечно, обратите внимание на внешний вид питомца: у него не должен провисать живот, не должно наблюдаться явных жировых складок. На кошку можно посмотреть сверху: у стройных представителей за ребрами должна прослеживаться талия. Если вместо талии – нечто, похожее на шарик, пора садиться на диету (исключение – беременность).

Правильный рацион и активность – решение проблемы

Если вы заметили признаки ожирения, одышку и быструю утомляемость любимца, то нужно ограничить количество пищи и увеличить прогулки, движение. Чтобы не перекармливать животное, необходимо соблюдать правильные порции специального корма или натурального питания. Если вы покупаете животный корм от крупных, известных производителей, можно смело следовать рекомендациям на упаковке. Часто в комплекте с большим пакетом корма идет мерный стаканчик (либо его можно купить), а на самой упаковке написано, сколько граммов еды полагается животному.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Такие корма разрабатывают целые институты, поэтому, если соблюдать порции и правильно подобрать корм, питание будет сбалансированным.

Корма для собак делятся на три основные категории: для мелких, средних и больших собак. Также есть специальный корм для щенков, в котором больше витаминов, микроэлементов и кальция, необходимого для роста. Еще одно деление – корма для подрощенных, взрослых и пожилых животных. В зоомагазине всегда подскажут, что подойдет именно вашему питомцу.

Если вы кормите зверей натуральной пищей, то она должна быть сбалансирована. Нельзя давать одно мясо или кашу. В рационе должны присутствовать и овощи, и рыба, ведь животные, как и люди, нуждаются в разнообразном питании. "Хорошо давать рис или гречневую кашу, в них содержатся много микроэлементов и витаминов. В кашу желательно добавлять овощи и нежирное мясо, лучше говядину, но можно баранину или нежирную свинину", – говорит Уражевский. Также важно исключить мучное и сладкое.

Помимо питания, необходимо заняться активностью животного, с собаками чаще выходить на длительные прогулки и заниматься пробежками, а с кошками – играть дома. Помогает также заведение второго животного, ведь вместе они обычно много играют и бегают, даже когда хозяев нет дома. Часто страдающие ожирением животные бывают у тех, кто мало гуляет и двигается, поэтому совместная активность сыграет хорошую роль для обоих.



Только с собаками существует более 30 видов спорта: аджилити (преодоление полосы препятствий), джампинг, танцы с собаками (фристайл), зимние виды спорта и многие другие. Если у вас еще нет питомца, выберете ту породу собаки, которая любит прогулки, например, джек-рассел или лабрадор. Они добродушные, подходят для города и любят спорт.



Крысы и хомячки тоже могут переедать

Действительно, домашние крысы и хомяки могут страдать ожирением из-за плохого рациона и малоподвижности. Чтобы контролировать их вес, доктор биологических наук Валентин Рыльников рекомендует взвешивать грызунов еженедельно и сравнивать полученные результаты со среднестатистическим весом особи (стандарты для каждого вида грызуна можно легко найти в интернете). Если вес превышает норму, вы перекармливаете животное, пора ограничить его питание. Для исключения других болезней, связанных с весом, можно показать его ветеринару.

Здоровой пищей для грызуна будут вегетативные части растений, то есть корни, побеги и корнеплоды. Крысам также необходим белок, который содержится в этих частях растений. Ну и активность для хомячков, крыс и мышей очень важна:





Валентин Рыльников доктор биологических наук, специалист по крысам Нужно обязательно давать мышечную нагрузку. Поэтому колесики, лесенки и тоннели будут только в плюс.

Для мышек в клетке можно установить пластиковые прозрачные трубки с ребристой поверхностью, за которую удобно цепляться лапками. Это создаст имитацию естественной среды и удовлетворит потребность в норовой активности, а вам будет удобно за ними наблюдать через прозрачные стены.

Если вы все же хотите приобрести питомца, но боитесь, что с вашим образом жизни он быстро превратиться в большой, пушистый шарик, заведите рептилию – они практически не жиреют. Только сначала сверьтесь со списком животных, которых скоро по законодательству нельзя будет содержать дома.