Самая толстая макака в мире сбежала из лагеря для худеющих в Таиланде. Там она почти два года была на принудительном лечении, передает телеканал Москва 24.

Из-за обилия неправильной пищи, получаемой от туристов, макака стала весить около 30 килограммов, что втрое больше нормы. После этого власти Таиланда приняли решение посадить ее на принудительную диету.

За три месяца им удалось добиться хороших результатов, однако спустя некоторое время обезьяна начала воровать еду у других животных, а после и вовсе сбежала из лагеря.

Ранее сообщалось, что самой толстой кошке Великобритании нашли дом. Восьмилетняя Митци долгое время жила в приюте. Четыре раза она пыталась построить отношения с новыми владельцами. Причиной отказа несостоявшиеся хозяева называли вредный характер Митци.

