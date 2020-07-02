Эксперт рассказал о важных моментах в уходе за собакой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Всемирный день собак президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский рассказал Москве 24 о важных моментах в уходе за собаками. Эксперт призвал со всей ответственностью относиться к приобретению питомца.

"Прежде чем завести собаку, базовый вопрос: это воспитание, контакт и ответственность. Поэтому очень важно, когда вы решили завести собаку, нужно руководствоваться не спонтанно увиденными глазами, которые влезли в душу, надо выбирать, подумать, взвесить ваши возможности", – пояснил Уражевский.

Он отметил, что завести собаку очень дорого. Дело даже не в вакцинации и кормлении, а в вашем личном времени, считает специалист.

"Это ежедневные прогулки, занятия, мытье, чистка зубов. Все это требует животное, которое будет жить с вами 10–15 лет, и вы должны каждый день со всей ответственностью об этом думать. Подстраивать свой отпуск, поменять привычки в своей жизни", – рассказал эксперт.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций, ветеринар Собака – это член семьи, еще один ребенок.

Уражевский отметил важность правильного питания животного. По его словам, лучше всего собаку кормить сухим кормом, он сбалансирован и содержит все необходимые полезные вещества. "Потому что там уже все есть. Сейчас ведущие компании содержат целые институты, которые проверяют качество корма, изучают новые технологии, новые ингредиенты. Главное сбалансировано все. Есть кальций, витамины и так далее", – озвучил эксперт.

Он разъяснил, что сейчас многие кормят собак натуральной пищей, но в таком случае, необходимо учесть сбалансированность рациона. Нужно давать и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций, ветеринар Вода всегда должна быть. При любом корме. Если не будет воды, собака просто может погибнуть.

Уражевский заявил, что количество прогулок зависит от кормления, если собака приучена есть два раза в день, то столько же раз с ней необходимо гулять. Давать собаке еду стоит только после выгула.

"Часто бывает, что гуляют утром и вечером, и собаки к этому приучаются. Все зависит от их кормления. То, что человек может есть несколько раз в день, то собаку, особенно когда она взрослая, кормят только два раза. Это нормально. Больше не кормят собак. Например, многие собаки даже отказываются от утренней еды. Изменить ситуацию может непродолжительная прогулка. А вечером уже продолжительная прогулка, занятия и уже потом кормление", – озвучил эксперт.

Уражевский считает необходимым отправлять собак на выставки. По его мнению, это позволяет не только постоянно отслеживать здоровье животного, но и решить проблемы воспитания собаки.

"Собака должна выставляться. Выставка – это несложно, это способ показать, что вы правильно заботитесь о собаке. На выставку должны представлять всех собак, потому что это правильное направление, это подготовка общения. А главное, это воспитание. Вы нанимаете дрессировщика, специалиста. Вы воспитываете не только животное, но вы сами ходите на занятия", – резюмировал ветеринар.

Ранее ветеринары предупредили, что экстремально высокая температура может быть опасна для домашних животных. Они рассказали, как обезопасить питомцев в жару.

По словам специалистов, главная опасность для животных летом – это тепловой удар. Чтобы этого не допустить, они советуют отвести питомца в прохладное или хорошо проветриваемое помещение. Строго запрещено оставлять животное в автомобиле, особенно под прямыми солнечными лучами.

Также у животного всегда должна быть свежая прохладная вода. Необходимо и тщательно следить за качеством корма – летом он портится намного быстрее.

Гулять в жаркие дни лучше всего утром и вечером, полдень же лучше переждать дома. В это время ветеринары рекомендуют исключить все физические нагрузки. Еще один способ спасти питомца от жары – подстричь его. Это поможет отрегулировать теплообмен и сохранить здоровье животного.

По словам специалистов, признаками теплового удара у животного являются вялость, тяжелое учащенное дыхание с высунутым языком и дрожь. В этом случае питомцу надо дать попить свежей воды и отвести его в прохладное помещение. Лапы можно опустить в прохладную воду.