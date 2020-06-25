Ветеринары рассказали, как обезопасить домашних животных во время жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветеринары предупреждают, что экстремально высокая температура, которая ожидается в столице в выходные, может быть опасна для домашних животных. Они рассказали, как обезопасить питомцев в жару, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалистов, главная опасность для животных летом – это тепловой удар. Чтобы этого не допустить, они советуют отвести питомца в прохладное или хорошо проветриваемое помещение. Строго запрещено оставлять животное в автомобиле, особенно под прямыми солнечными лучами.

Также у животного всегда должна быть свежая прохладная вода. Необходимо и тщательно следить за качеством корма – летом он портится намного быстрее.

Гулять в жаркие дни лучше всего утром и вечером, полдень же лучше переждать дома. В это время ветеринары рекомендуют исключить все физические нагрузки. Еще один способ спасти питомца от жары – подстричь его. Это поможет отрегулировать теплообмен и сохранить здоровье животного.

По словам специалистов, признаками теплового удара у животного являются вялость, тяжелое учащенное дыхание с высунутым языком и дрожь. В этом случае питомцу надо дать попить свежей воды и отвести его в прохладное помещение. Лапы можно опустить в прохладную воду.

Не рекомендуется поливать животное из шланга с сильным напором, поскольку так можно переохладить или травмировать его.

Для консультации по вопросам ухода за домашними животными и оказания ветеринарных услуг можно обратиться к ветеринарным специалистам, записавшись онлайн на mos.ru или вызвав врача по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей жаре на выходных, 27 и 28 июня. Не исключено, что температура повысится до плюс 30.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. В Москве зафиксировано появление аномальной жары.

