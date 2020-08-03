Карантин по бешенству животных объявлен в поселении Кленовском в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселении Кленовском Троицкого административного округа столицы до 2 октября введен карантин по бешенству животных. Указ подписал Сергей Собянин.

На период карантина запрещено на территории поселения проводить выставки собак, кошек, выводки и натаски собак.

Также запрещается торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы территории и отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

Ранее Собянин установил карантин по бешенству в поселении Сосенском Новомосковского административного округа и районе Нагатинский затон. Там ограничения действуют по 28 сентября.