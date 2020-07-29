Собянин установил карантин в двух районах Москвы из-за бешенства животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, где выявили бешенство у домашних животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о поселении Сосенском Новомосковского административного округа и районе Нагатинский затон Южного административного округа.

До 28 сентября в обоих районах запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, их вывоз за пределы территорий. В поселении Сосенском также запрещены выводки и натаски собак, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки и расселения в других районах.

Ранее собака покусала ребенка на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев. В результате инцидента пострадала малолетняя девочка. Сообщалось, что после этого хозяйка собаки начала оскорблять собравшихся вокруг очевидцев.