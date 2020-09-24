Немецкая овчарка в Приморье выкармливает двух львят, брошенных матерью

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят

В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка выкармливает двух львят, от которых отказалась львица, сообщает "Мир 24".

У восьмилетней собаки по имени Сандра есть еще и родной щенок. Овчарку на время передала семья из города Артема.

В учреждении говорят, это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого, тем более диких.

В парке отметили, что молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития диких кошек.

Белая львица Сирона родила самца и самку, а потом отказалась от детенышей.

Парк "Белый лев" создан во Владивостоке. В нем крупные животные, в том числе львы, могут гулять на большой огороженной территории. Рядом находится приют для медведей, которых нельзя вернуть в дикую природу.

Ранее служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков. Местный предприниматель сообщил, что неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура.