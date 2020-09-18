Служебная собака помогла полиции раскрыть кражу шашлыков в Ханты-Мансийске

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Служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков, сообщает РИА Новости.

Заявление о краже в полицию написал местный предприниматель. По его словам, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура. К месту ограбления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.

Животное взяло след злоумышленника и довело полицейских до гаражного кооператива с подозреваемым. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения. В содеянном он признался. Как выяснилось, подозреваемый пригласил друзей на ужин и к появлению правоохранителей уже успел пожарить все мясо.

В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он арестован.

Ранее полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

9 сентября в правоохранительные органы обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже дочери. Полицейские начали искать девочку. След ребенка по запаху одежды взяла служебная собака по кличке Волк Меркурий.

Пес привел полицейских к заброшенному дому и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек. Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку. Выяснилось, что он, угрожая ребенку кухонным ножом на берегу Финского залива, совершил развратные действия, а затем отвел в заброшенный дом.