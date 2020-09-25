Русский Хатико в Приморье две недели ждет хозяина на перроне

Фото: vk.com/vladivostok_prim

В Приморском крае собака, которую местные жители прозвали русским Хатико, две недели ждет бросившего ее хозяина, сообщает РИА Новости.

Белый пес сидел возле будки на железнодорожной платформе в селе Тигровой Партизанского городского округа Приморья. 11 сентября его заметила местная жительница, которая каждый день проходит мимо в магазин.

"Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же – лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то", – поделилась она.

Женщина отметила, что жители стали подкармливать пса, который со своего места не уходит. Через соцсети для собаки начали искать нового хозяина.

Ранее сообщалось, что в приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка выкармливает двух львят, от которых отказалась львица. У восьмилетней собаки по имени Сандра есть еще и родной щенок. Овчарку на время передала семья из города Артема.

В учреждении говорят, что это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого, тем более диких. В парке отметили, что молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития диких кошек.