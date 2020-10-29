Кинолог прокомментировал запрет приходить на пляж с животными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский считает, что собаки на пляже действительно могут доставить дискомфорт окружающим, однако было бы правильным выделить для них специальные зоны. Об этом он сообщил в диалоге с Москвой 24.

Согласно единым требованиям к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, с 1 января 2021 года нельзя будет приходить на пляж с животными. Исключение составляют только собаки-поводыри. Требования утвердил глава МЧС Евгений Зиничев.

"С одной стороны, это правильно с точки зрения гигиены и комфорта. Иногда собаки, когда выходят из воды, начинают отряхиваться, летят брызги во все стороны, что не всегда всем комфортно", – сообщил Уражевский.

Кинолог отметил, что и сами россияне зачастую безответственно относятся к выгулу своих животных.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Хозяин должен убирать за своим питомцем, что не всегда бывает ответственно у россиян. Нет такой культуры, к сожалению.

При этом Уражевский отметил, что в нашей стране очень любят животных. В России на душу населения приходится очень большое количество питомцев, в том числе и собак. "Примерно столько же, как в Англии и Америке, где тоже любят животных. Но если там мы видим картину, что все 100% убирают за своим питомцем, то у нас, к сожалению, бывают такие случаи, когда не все убирают. А мы хотим гулять с ребенком, играть в песочнице, гулять в том числе на пляже, где будет чисто", – добавил кинолог.

По мнению эксперта, для собак на пляжах должна быть предусмотрена специальная зона для выгула. Либо создано место, где можно временно оставить животное, чтобы за ним следил кинолог. Он отметил, что многие берут собак с собой на пляж, потому что нет возможности их оставить дома. И если будет действовать запрет на посещение пляжа с питомцами, их начнут чаще оставлять в машине, а это опасно.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Животное летом нельзя отставлять в машине, оно там погибает уже через несколько минут от теплового удара.

По мнению эксперта, было правильным, чтобы подобные меры вступали в силу через несколько лет после оглашения. Чтобы у людей была возможность подумать, готовы ли они завести животное, смогут ли оставлять его дома и не брать на тот же пляж.

Согласно новым требованиям, с 1 января 2021 года на пляжах также будет запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах и допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся.