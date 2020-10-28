Россиянам запретят приходить на пляж с животными с 2021 года

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Россиянам запретят приходить на пляж с животными с 1 января 2021 года, исключения составляют только собаки-поводыри. Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России утвердил глава МЧС Евгений Зиничев.

Согласно документу, будет запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах, а также допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся. Нельзя будет находиться в воде во время подъема на пляже красного или черного флага, а также заплывать за буйки и срывать их.

Владельцев пляжей с 1 января 2021 года обяжут исследовать дно в местах заплывов, оборудовать спасательные посты, сообщать в экстренные службы о ЧС.

Запрещено будет и нахождение маломерных судов в зоне купания, кроме спасательных.

"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от внешней стороны границы зоны купания", – говорится в документе.

Ранее руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович рассказала, что на пляже опасности могут поджидать детей во время их игр с песком. Эксперт подчеркнула, что избежать проблем можно лишь при присмотре взрослых людей и игре в чистой песочнице.

