Эксперты рассказали, какие опасности поджидают на пляже

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Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович рассказала, что может стать причиной трагедии во время отдыха на пляже, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В частности, она отметила, что опасности могут поджидать во время игр детей с песком. Эксперт подчеркнула, что избежать проблем можно лишь при присмотре взрослых людей и игре в чистой песочнице.

"Песок – достаточно тяжелый материал. Поэтому, если человека им засыпать, ему становится очень тяжело дышать из-за давления тяжелого песка", – отметила Баландович.

Она сообщила, что влажный песок хорошо спрессовывается, в результате чего не всегда удается откопать человека. Кроме того, у человека, который находится в песке, может произойти пережатие сосудов и нарушение кровообращения.

Баландович отметила, что при игре в песке можно подхватить гельминты и токсооплазмоз. Кроме того, по словам эксперта, всегда есть шанс пораниться об осколки или ржавые предметы.

Она отметила, что прежде чем позволять ребенку играть на пляже, необходимо рассказать ему о правилах безопасности. Ребенок должен понимать, что песок, а также формочки и лопатки нельзя облизывать.

Баландович также затронула тема использования водного транспорта. Она подчеркнула, что водный скутер относится к категории скоростных маломерных судов. Поэтому им должен управлять человек, имеющий судоводительское удостоверение.

Так она прокомментировала случай, произошедший в августе 2019 года в Челябинской области. Знакомые посадили 15-летнюю школьницу на гидроцикл. В результате она не справилась с управлением и упала с него. Девочка утонула, взрослые не успели ее спасти.

"Даже если человек не является владельцем транспортного средства, а просто взял его покататься, он должен иметь права на управление гидроциклом. Права на этот вид транспорта могут получить только люди, достигшие совершеннолетия", – подчеркнула Баландович.

Кроме того, детей дошкольного возраста категорически запрещено вообще перевозить на подобном водном транспорте. При катании детей более старшего возраста необходимо соблюдать такие правила безопасности, как наличие жилета, защитной одежды и шлема.

Баландович также напомнила о правилах по приобретению игрушек для плавания. Она отметила, что при их покупке необходимо учитывать возрастные особенности ребенка. Кроме того, важно проверять игрушку перед ее использованием, а также ответственно подходить к ее приобретению.

Эксперт подчеркнула, что такие игрушки не всегда являются гарантом безопасности, а иногда могут и стать причиной трагедии.

"Жилеты, нарукавники, матрасы могут лопнуть в самый неподходящий момент. Кроме того, ребенок может соскользнуть с матраса и упасть в воду. Также все эти "игрушки" обладают высокой парусностью – достаточно малейшего ветерка, чтобы ребенка отнесло от берега. Поэтому ими можно пользоваться только в присутствии взрослых, на небольшой глубине", – сообщила Баландович.

Большая вероятность происшествий существует и при парасейлинге – виде развлечений, при котором человека прикрепляют к катеру и катают под парашютом в воздухе. Баландович напомнила, что движение моторных судов в зоне купания категорически запрещено. Все подобные развлечения, по словам эксперта, должны происходить в специально отведенных местах.

"Кроме того, у организаторов должна быть лицензия на оказание такого вида услуг. Владельцы обязаны предоставить ее по первому требованию клиента. Также необходимо ознакомиться с сертификатами качества всех этих средств – они должны быть в наличии", – отметила Баландович.

Она добавила, что перед поездкой на банане или парасейлинге должен быть проведен предварительный инструктаж. Кроме того, всем должны быть выданы спасательные жилеты, которые соответствуют телосложению и возрасту.

Что касается использования личных плавательных средств, то Баландович напомнила о необходимости учитывать погодную обстановку. Она отметила, что не стоит плавать в незнакомых местах.

Спасатель Сергей Федченко в свою очередь рассказал об опасности "обратного течения", которое может обернуться трагедией для первоклассных пловцов. Под этим понятием подразумевается отход прилившей воды от берега.

Федченко отметил, что такое течение может достигать скорости в 2,5 метра в секунду. Он подчеркнул, что с ним очень трудно справиться. Кроме того, "обратное течение" коварно, поскольку внешне оно выглядит как обычная водная гладь.

Спасатели отмечают, что при попадании в "обратное течение" в первую очередь необходимо избежать паники и экономить силы.

"Не боритесь с течением, это бесполезно. Спокойно плывите не к берегу, а в сторону, параллельно берегу. Если полоса отбойного течения узкая (до 5 метров), вы быстро выйдете из него. Если же широкая (от 20 метров и больше) и выйти из него сразу не удается, то расслабьтесь и наберитесь терпения. Дело в том, что обратное течение недолгое, и уже минут через 5 оно прекратится и оставит вас в покое", – рассказали спасатели.

Затем необходимо отплыть на 50-100 метров в сторону. После этого можно направляться к берегу. Если же поплыть к нему сразу, то есть вероятность снова попасть в "обратное течение".

"Чтобы не паниковать, помните, что обратное течение никогда не утащит вас на дно. Это не водоворот и не воронка, а поверхностное течение. Такое течение не слишком широкое. Длина такого течения ограничена. Течение довольно быстро ослабнет, обычно не далее чем в 100 метрах от берега", – отметили спасатели.

Ранее в парке Тропарево утонул 13-летний подросток. Он пришел купаться с двумя знакомыми. Во время нахождения в воде двоим из них стало плохо, однако лишь одному удалось выбраться живым.