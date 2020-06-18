Ребенок утонул в водоеме на юго-западе Москвы

15:39
В Теплом Стане оцепили водоем, где утонул ребенок
В столичном районе Теплый Стан в водоеме утонул ребенок. На место происшествия прибыли экстренные службы, начата проверка, передает телеканал Москва 24.
Водоем, где утонул ребенок, оцеплен. Как рассказал очевидец, трагедия произошла в парке Тропарево. "Здесь, по предварительным данным, утонули один или два мальчика. По слухам, они пришли сюда без родителей", – делится посетитель столичной зоны отдыха.
Так, очевидец со ссылкой на экстренные ведомства сообщил, что детей было трое. "Мужчина из экстренной службы говорил по телефону, что трое ребят пришли купаться. Двоим стало плохо, начали захлебываться, одного откачали, а другого нет. Ребенка, которого откачали, отвезли в Морозовскую больницу, один утонул, другого отпустили. Слышал еще слова про неблагополучную семью", – поделился свидетель.
Как уточнили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел на Теплостанском пруду. "На пруду на юго-западе Москвы во время купания утонул, предположительно, 13-летний подросток. С ним был еще один человек, которому удалось выплыть", – говорится в сообщении.
Отмечается, что второго человека, который добрался до берега, осмотрели врачи.
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