В Забайкалье четыре человека утонули при спасении подростка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека утонули в реке Онон в Забайкалье, спасая 15-летнюю девочку.

Как рассказали в Следственном комитете (СК) по региону, инцидент произошел вечером 15 июня в Ононском районе. Во время купания девочка попала в водоворот и начала тонуть.

Взрослые, которые отдыхали на берегу, бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалуку, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули. Проводится доследственная проверка.

Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.

Ранее в карьере в подмосковном Лыткарине обнаружили тело 13-летнего подростка. По предварительным данным, школьник пришел к водоему вместе с другом и утонулво время купания.