Виновники техногенных ЧП с вредом для экологии должны нести ответственность – Путин

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владимир Путин заявил, что виновники техногенных чрезвычайных происшествий должны нести ответственность, соответствующую размеру вреда. Об этом президент РФ упомянул в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Есть проблемы текущего характера и техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит прежде всего на плечах загрязнителей, они должны нести ответственность", – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ее уровень должен соответствовать уровню ущерба окружающей среде.
По словам главы государства, он не вмешивается в ситуацию с компанией "Норникель", на оборудовании которой произошел разлив нефти в Норильске. При этом Путин подчеркнул, что за ущерб виновники должны отвечать за свои действия.
29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиненный в халатности, был осужден на 6 месяцев исправительных работ.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.
"Норникель" не согласен с размером ущерба от аварии в Норильске
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