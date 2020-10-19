В Росприроднадзоре оценили причины аварии на ТЭЦ-3 под Норильском

Фото: ТАСС/пресс-служба Морспасслужбы
В Росприроднадзоре не считают причины, повлекшие за собой аварию на ТЭЦ-3, обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в эфире Первого канала.
"Мы считаем, что здесь нельзя говорить про обстоятельства непреодолимой силы", – подчеркнула эксперт и отметила, что собственник объекта должен был учитывать природные факторы и принять соответствующие меры.
29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
В Ростехнадзоре на данный момент рассматривают четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.
Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.
"Норникель" не согласен с размером ущерба от аварии в Норильске
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