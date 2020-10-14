В Ростехнадзоре назвали четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ростехнадзор рассматривает четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Енисейского управления ведомства Андрея Ходосевича.

По его словам, причиной аварией могли стать недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Вторая версия – нарушение при выполнении строительно-монтажных работ.

Также к ЧП могло привести климатическое воздействие или нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.

Ходосевич отметил, что говорить о результатах расследования преждевременно, однако заверил, что Ростехнадзор принял дополнительные меры, чтобы не допустить подобных аварий.

29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.