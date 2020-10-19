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Происшествия

09:57

Экс-мэра Норильска приговорили к исправительным работам

суды происшествия

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин был приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Ахметчина судили по делу о халатности после разлива нефтепродуктов на местной ТЭЦ-3, которое произошло 29 мая.

"Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы", – рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Ахметчин стал мэром Норильска в сентябре 2017 года, а до своего избрания занимал пост гендиректора компании "Норильский промышленный транспорт".

28 июля городской совет Норильска принял отставку Ахметчина. Причиной такого решения мэра стало недоверие со стороны городских властей. И. о. главы города стал Николай Тимофеев.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован.

Ущерб от разлива топлива в Норильске составил 2 млрд долларов

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