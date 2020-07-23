Николай Тимофеев назначен и. о. мэра Норильска

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Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен исполняющим обязанности главы города вместо Рината Ахметчина, который написал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Норильска.

"Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам", – говорится в сообщении.

Ахметчин 20 июля написал заявление об отставке после критики в свой адрес со стороны краевых властей.

55-летний Ринат Ахметчин занимает пост мэра Норильска с 2017 года. В июне этого года после разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о халатности.

29 мая произошел разлив топлива. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля.

