Николай Тимофеев назначен и. о. мэра Норильска

Фото: norilsk-city.ru
Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен исполняющим обязанности главы города вместо Рината Ахметчина, который написал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Норильска.
"Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам", – говорится в сообщении.
Ахметчин 20 июля написал заявление об отставке после критики в свой адрес со стороны краевых властей.
55-летний Ринат Ахметчин занимает пост мэра Норильска с 2017 года. В июне этого года после разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о халатности.
29 мая произошел разлив топлива. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.
Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля.
Арестовали директора ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива
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