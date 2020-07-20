Мэр Норильска объявил о своей отставке

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Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке, передает РИА Новости.

О его отставке сообщили в пресс-службе города. Там указали, что заявление главы Норильска уже подписано.

Ранее Ахметчин обращался к властям Красноярского края с просьбой направить в город дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом. Также он говорил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости COVID-19.

В апреле сообщалось, что Дмитрий Овсянников уволен с поста заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ. В качестве причины освобождения от исполнения обязанностей было указано сокращение должности.