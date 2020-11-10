Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

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Специалисты Ростехнадзора назвали причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По их словам, инцидент мог стать следствием различных нарушений, сообщает RT.

"Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время исследований были обнаружены недостатки в строительстве свайного основания резервуара, из-за чего не было достаточной опоры на грунт, нагрузка распределялась неравномерно. Специалисты также отметили, что под фундаментом и на примыкающей территории не было обнаружено признаков деградации мерзлоты.

В Ростехнадзоре также подчеркнули, что государственный надзор за резервуаром был приостановлен из-за ремонта в 2015 году. В 2019 году эксплуатацию возобновили без уведомления контролирующих органов.

29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

В Ростехнадзоре рассматривали четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.