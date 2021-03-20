Разлив топлива из нефтепровода произошел в Саратовской области

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Утечка топлива из нефтепровода произошла в Саратовской области в субботу, 20 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара – Лисичанск филиала АО "Транснефть – Приволга" <…> в Пугачевском районе Саратовской области", – заявили в региональном Главном управлении МЧС РФ.

По предварительным данным, площадь разлива составляет порядка 700 квадратных метров.

В МЧС подтвердили, что происшествие не представляет угрозы населенным пунктам – ближайший из них, Орловка, расположен в пяти километрах от места разлива. Кроме того, нет риска загрязнения водоемов и возгорания.

На месте ЧП работают 40 человек и 15 единиц техники, разлив устраняется.

Накануне береговая охрана Швеции обнаружила разлив ядовитого вещества в Балтийском море. По данным СМИ, загрязнение нашли в районе шведского острова Эланд.

