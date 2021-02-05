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Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к дочерней компании "Норникеля", Норильско-таймырской энергетической компании. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривали в арбитражном суде Красноярского края. Организации присудили выплатить штраф в размере 146 миллиардов рублей.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 миллиарда рублей, в том числе в доход государства – 145,492 миллиарда рублей", – огласила решение судья Наталья Варыгина.

О том, что Росприроднадзор подал в суд на "Норникель", стало известно в сентябре 2020 года. Исковые требования по делу о возмещении вреда, который был причинен окружающей среде из-за нарушения компанией обязательных требований природоохранного законодательства, составили 147 784 627 500 рублей. При этом в "Норникеле" не согласились с методикой расчета и оценили ущерб в 21,4 миллиарда рублей.

Поводом для обращения в суд стал разлив топлива в реке Амбарной на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. В ходе расследования было установлено, что инцидент произошел из-за разгерметизации резервуара для хранения топлива.

16 июня 2020 года стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. Позже специалисты природоохранных служб приступили к очистке малых водоемов и обработке береговой линии.

