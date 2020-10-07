СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке

Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
По факту загрязнения на Камчатке и гибели морских животных СК возбудил уголовное дело по двум статьям. Идет расследование, сообщается на сайте СК РФ.
"В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что первоначальные исследования образцов говорят о том, что в заливе присутствует загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.
Ранее специалисты проверили пробы воды, взятой на Халактырском пляже на Камчатке, и обнаружили в ней следы горюче-смазочных материалов. Уточняется, что ядовитых веществ в образцах нет.
2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.
В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.
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