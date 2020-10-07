В Генпрокуратуре рассказали об итогах исследования проб воды на Камчатке

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Специалисты проверили пробы воды, взятой на Халактырском пляже на Камчатке, и обнаружили в ней следы горюче-смазочных материалов. Уточняется, что ядовитых веществ в образцах нет, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Песок и воду с Халактырского пляжа и с берега бухт Большой, Средней и Малой Лагерных проверили специалисты экспертно-криминалистического центра краевого УМВД России. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", – пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу – в 2,5 раза.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.