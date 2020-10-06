В Кремле рассчитывают, что причины ЧП на Камчатке прояснятся до конца недели

Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
В Кремле рассчитывают, что причины ЧП у берегов Камчатки прояснятся до конца недели, рассказал на пресс-конференции секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
"Есть четкая установка – выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится", – отметил Песков.
По словам пресс-секретаря, Владимир Путин регулярно получает информацию о результатах исследований и анализов, которые берут в океане и на берегу. Песков подчеркнул, что президента действительно волнует ситуация, сложившаяся на Камчатке.
"Вы знаете, что экология – это один из приоритетов", – добавил он.
Также Песков рассказал, что для выяснения причин происшествия используется много ресурсов, выполняются все необходимые в данной ситуации действия, привлечены все ведомства, работа которых важна для разрешения сложившейся ситуации.
Ранее Песков заявил, что власти держат на контроле экологическое ЧП на Камчатке.
2 октября появилась информация, что в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты допустили, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
В Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.
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