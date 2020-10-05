В Минприроды рассказали о содержании нефти во взятой на Камчатке воде

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал об экологической ситуации на Камчатке в связи с гибелью животных. По его словам, происшествие, вероятно, не связано с причинами техногенного характера, сообщает ТАСС.

"Хотелось бы свериться с нашими данными на сегодняшний день. Узнать, какие сейчас есть проблемы и чем мы еще можем помочь", – обратился министр к главе региона Владимиру Солодову.

Кобылкин объяснил, что все анализы свидетельствуют, что превышения концентрации вредных веществ, сопровождающих разливы нефтепродуктов, не зафиксировано.

"Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких превышений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", – подчеркивает глава Минприроды. Он добавил, что в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам.

Как уточняет министр, происшествие, скорее всего, не техногенного происхождения. Сейчас Минприроды совместно с Генпрокуратурой продолжает проводить проверку промышленных предприятий региона.

2 октября появилась информация, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты допустили, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке.