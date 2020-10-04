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Происшествия

05 октября, 18:37

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Очевидцы рассказали о ситуации с гибелью морских животных на Камчатке

"Мертвый подводный мир": очевидцы – о гибели морских животных на Камчатке
экология происшествия

В центральном аппарате СК РФ взяли на контроль ситуацию с загрязнением морской воды на Камчатке. Ранее местные жители стали распространять в соцсетях пугающие фотографии и видео с Халактырского пляжа, где на берег выбросило останки тысяч морских животных. Разбираемся, что там сейчас происходит, а также что могло спровоцировать загрязнение воды.

Не катастрофа?

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже еще в конце сентября сообщили местные серферы. Спортсмены также пожаловались, что после купания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Из-за случившегося власти порекомендовали местным жителям не посещать побережье.

Вместе с тем не только на Халактырском пляже, но также на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабьей тысячи мертвых морских животных выбросило на берег. Многочисленные фото и видео останков водных обитателей люди активно публикуют в соцсетях.

С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Направление его было в сторону Авачинской бухты. Об этом рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова. По ее мнению, сначала произошло загрязнение, а после именно сильное волнение на воде спровоцировало вынос на берег морских животных. Если бы не шторм, то они стали бы разлагаться в толще воды, полагает эксперт.

Власти региона назвали возможные причины, спровоцировавшие загрязнение воды.

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ... Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию.
Владимир Солодов
губернатор Камчатского края

Солодов также обозначил еще одну версию. По словам губернатора, ситуацию могла спровоцировать сейсмическая активность, которая связана с "вулканическими проявлениями".

В свою очередь, источник в экстренных службах Дальневосточного региона рассказал, что, по предварительным данным, загрязнение воды спровоцировала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера. Якобы мимо пляжа проследовало судно с течью, которую устранили, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

К установлению обстоятельств массовой гибели морских животных сначала подключились региональные следователи. Затем материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат СК РФ.

При этом в понедельник, 5 октября, камчатские спасатели не обнаружили останков морских обитателей на загрязненном побережье Тихого океана. Об этом рассказал начальник краевого главка МЧС Игорь Михно. В ведомстве отметили, что не подтверждают сообщения в соцсетях о выбросах животных по состоянию на сегодняшний день.

А в Минприроды отметили, что происшествие на Камчатке не является масштабной катастрофой ввиду того, что обошлось без человеческих жертв. С таким заявлением выступил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами – восемь серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится. Это не такой сильный ожог.
Дмитрий Кобылкин
министр природных ресурсов и экологии РФ

Кобылкин также счел маловероятным, что причина произошедшего на Камчатке носит техногенный характер.

"Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, говорят, что никаких превышений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", – пояснил он. При этом глава Минприроды отметил, что в пробах есть небольшие превышения по фосфатам и железу.

"Дно усыпано трупами морских животных"

Московские специалисты будут выяснять причину массовой гибели морских животных

Руководитель школы серфинга на Камчатке Ёла Зикратова рассказала Москве 24, что вместе с другими спортсменами почувствовала недомогание после нахождения в воде.

"Мы катались, я выхожу из воды, чувствую, что опухают глаза, чешутся, болят. Потом утром я просыпаюсь и понимаю, что мне тяжело их расклеить, фокус теряется. Мы между собой говорили, а когда уже услышали не от пяти человек, с течением времени, мы поняли, что какая-то странная история", – объяснила она.

Но мы не думали, ведь мы живем в суперчистом месте... Потом начались отравления… Рвало жестко всех, температура, лихорадка, бледность, слабость. Оказалось, что у ребят из соседних лагерей, кто серфингом занимается, тоже рвота.
Ёла Зикратова
руководитель школы серфинга на Камчатке

Кроме того, по словам девушки, вместе с другими активистами она изучает происходящее. "У нас есть снимки и видео с этих бухт, где вода нехарактерного цвета: сейчас она болотного цвета, желто-зеленого. Дайверы наши констатируют жесть: все дно усыпано трупами морских животных", – сказала Ёла.

Обеспокоена происходящим и местная жительница Кристина Розенберг. В интервью Москве 24 девушка рассказала, что вместе со своим другом водолазом в воскресенье она отправилась в Аварчинскую бухту, чтобы лично посмотреть, как обстоят дела на побережье.

"Мы ныряем часто, живем практически в океане. Ты понимаешь, что это нетипично, ненормально, вообще никогда такого в жизни не видели", – сказала она.

Мы увидели там мертвых животных в большом количестве. Именно глубоководных – осьминогов, ежей, различные ракушки. Они выглядели так, будто их сварили или ошпарили. Какая-то непонятная сила – то ли это химия, то ли природные катаклизмы.
Кристина Розенберг
жительница Камчатки

Вместе с тем, по словам Розенберг, ее друг снимал под водой: "Он нырял и говорит о том, что там, где мелко, ничего живого нет. Спускаешься глубже 10 метров – можно встретить каких-то крабов, ежей, рыбок. Мертвый подводный мир практически", – подытожила она.

Обе девушки ждут результатов экспертиз. Тем временем в столицу для дальнейшего разбирательства уже привезли пробы песка, воды, а также образцы погибших животных с Камчатки.

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Соболева Илона

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