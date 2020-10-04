В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег

Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
Мертвые морские животные попали на берег Камчатки из-за шторма, однако погибли по другой причине, заявила начaльник Камчатгидромета Вера Полякова. Об этом сообщает "Газета.ру".
Полякова рассказала, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Направление его было в сторону Авачинской бухты.
"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты", – подчеркнула специалист.
Полякова добавила, что, если бы не шторм, то животные не оказались бы на берегу.
"Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", – высказалась эксперт.
По ее словам, эксперты, которые ранее провели первоначальные исследования, не обнаружили существенных превышений по фенолу и нефтепродуктам, потому что загрязнение произошло в придонном слое акватории.
Ранее 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных направили в Москву с загрязненного побережья Камчатки. Следственный комитет России начал процессуальную проверку по факту произошедшего. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за случившегося.
Первыми изменения воды заметили местные серферы. Спортсмены обратили внимание, что вода поменяла цвет, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.
После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой.
Эксперты выясняют причину экологической катастрофы на побережье Камчатки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: