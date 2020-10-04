В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег

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Мертвые морские животные попали на берег Камчатки из-за шторма, однако погибли по другой причине, заявила начaльник Камчатгидромета Вера Полякова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Полякова рассказала, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Направление его было в сторону Авачинской бухты.

"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты", – подчеркнула специалист.

Полякова добавила, что, если бы не шторм, то животные не оказались бы на берегу.

"Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", – высказалась эксперт.

По ее словам, эксперты, которые ранее провели первоначальные исследования, не обнаружили существенных превышений по фенолу и нефтепродуктам, потому что загрязнение произошло в придонном слое акватории.

Ранее 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных направили в Москву с загрязненного побережья Камчатки. Следственный комитет России начал процессуальную проверку по факту произошедшего. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за случившегося.

Первыми изменения воды заметили местные серферы. Спортсмены обратили внимание, что вода поменяла цвет, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.

После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой.

