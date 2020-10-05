Губернатор назвал возможные причины загрязнения воды на Камчатке

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Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал возможные причины загрязнения воды у берегов полуострова. Об этом пишет ТАСС.
Так, Солодов на брифинге сообщил о трех возможных причинах загрязнения океана.
"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно, сейчас предстоит нам выяснить", – заявил губернатор.
Кроме того, существует версия о загрязнении, связанном с природными воздействиями. Предполагается, что причиной могли стать морские водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию.
"Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями", – добавил Солодов.
2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.
Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.
Свою версию причин загрязнения воды и выброса морских животных на берег назвали в Камчатгидромете. Там заявили, что погибшие животные попали на берег Камчатки из-за шторма, однако их смерть наступила по другой причине.
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